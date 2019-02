Ruim 25.000 handtekeningen voor baas KLM

Tienduizenden mensen roepen Air France-KLM op om KLM-baas Pieter Elbers te herbenoemen. Donderdagmiddag werd een petitie met ruim 25.000 handtekeningen overhandigd aan president-commissaris Hans Smits van de luchtvaartmaatschappij.

Binnen Air France-KLM is een machtsstrijd aan de gang over de positie van Elbers. Topman Ben Smith van het moederbedrijf in Frankrijk zou van de ‘lastige’ Elbers af willen. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM pleiten voor een nieuwe termijn voor Elbers.

De situatie zorgt ook voor onrust onder het personeel. Maar volgens de mensen achter de petitie is het glashelder hoe de medewerkers erin staan. „Elbers is uiterst succesvol voor KLM en dus ook voor de groep. Er is geen enkele reden om daaraan en aan de bestuursstructuur van KLM als Nederlands bedrijf te tornen”, zegt een KLM-gezagvoerder bijvoorbeeld.

Een stewardess ergert zich eraan dat er in Franse media sprake zou zijn van een „eenzijdig beeld”. Ook Jan Plesman, kleinzoon van KLM-oprichter Albert Plesman, mengt zich in de strijd. Hij spreekt van „groot onrecht” als iemand die zo goed presteert als Elbers niet wordt herbenoemd.