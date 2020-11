Ruim 21.000 aanvragen voor derde NOW-steunpakket

Sinds het opengaan van het loket voor het derde NOW-steunpakket afgelopen maandag, hebben 21.000 werkgevers een beroep gedaan op de steun, meldt uitkeringsinstantie UWV. Dat is iets meer dan bij de tweede aanvraagperiode in april, toen de teller op 17.000 aanvragen stond.

Van de binnengekomen aanvragen zijn er in de eerste week 9781 goedgekeurd, goed voor een totale voorschotwaarde van 236 miljoen euro. Daarvan hebben 1000 werkgevers inmiddels een voorschot ontvangen, ter waarde van 26 miljoen euro. De rest volgt direct na het weekend, zegt het UWV.

De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis minstens 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden de loonkosten te kunnen laten doorbetalen. De tegemoetkoming is voor de maanden oktober, november en december. Het derde steunpakket dekt dit keer 80 procent bij een maximale omzetverlies en evenredig minder als het verlies lager is. Dat was 90 procent. De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat het gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.