Ruim 11.500 flexwerkers vragen tegemoetkoming aan in eerste week

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds vorige week maandag ruim 11.500 aanvragen ontvangen van onder anderen flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten voor de zogeheten TOFA-regeling. Een groot deel van hen ontving de tegemoetkoming van 1650 euro al op hun rekening.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren vanwege de coronacrisis. De flexwerkers ontvangen een eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

De UWV wijst op dit moment ongeveer de helft van de aanvragen af omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Dat lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig hebben verdiend in februari of te veel in april.

Werknemers met flexibele contracten en inkomstenverlies door corona kunnen de tegemoetkoming nog tot en met 12 juli aanvragen.