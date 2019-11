Royal Mail naar rechter om kerststaking

De Britse postvervoerder Royal Mail wil een staking van zijn bezorgers in de kerstperiode voorkomen. Het bedrijf gaat daarom naar de rechter. Royal Mail denkt dat de stemming die vakbond CWU per post heeft gehouden niet helemaal volgens het boekje is verlopen en daardoor ongeldig is.

Daarmee valt de basis voor de staking weg, aldus Royal Mail in een verklaring. In de traditioneel drukke kerstperiode waarin behalve kerstkaarten tegenwoordig ook veel pakketjes worden verstuurd, maakt het bedrijf zich ook zorgen om de Britse verkiezingen. De stembusgang op 12 december levert vanwege poststemmen ook meer post op.

De CWU-leden stemden vorige maand met overgrote meerderheid voor landelijke acties. De vakbond claimt dat Royal Mail zich niet aan een vorig jaar gesloten pensioendeal heeft gehouden. Het postbedrijf zegt dat wel te hebben gedaan.