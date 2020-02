Royal IHC en vakbonden werken samen aan vervangingsprogramma onderzeeërs

De Nederlandse Royal IHC en de vakbonden FNV, CNV, RMU en De Unie hebben woensdag afgesproken intensief samen te werken wanneer de scheepsbouwer en haar Franse partner Naval Group de opdracht van de Nederlandse regering krijgen om de Walrusklasse-onderzeeboten van de Koninklijke Marine te vervangen.

De partijen ondertekenden daarvoor een convenant waarin afspraken staan over werving, training en het behoud van medewerkers. Met dit convenant onderschrijven alle betrokken partijen het belang van samenwerking, goede arbeidsomstandigheden, het aanbieden van leerplaatsen, instroom en groeikansen en de ontwikkeling van professionele training.

Dave Vander Heyde, CEO Royal IHC: „De vervanging van de Walrus-klasse is een groot en prachtig project. Een uitdaging die IHC niet alleen kan aangaan. We hebben natuurlijk de Naval Group nodig, maar ook zoveel mogelijk Nederlandse partners, op allerlei gebieden. Wij zijn daarom erg blij met de steun van de vakbonden. Samen kunnen we zorgen voor het juiste instroom en doorstroming van professionals in de regio Rotterdam. ”