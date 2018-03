Royal HaskoningDHV verbetert resultaten

Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV heeft zowel de omzet als de orderportefeuille afgelopen jaar zien groeien. Ook de winstgevendheid is verbeterd, mede dankzij een betere aansturing van projecten, meldt de onderneming.

Waar de omzet in de eerste helft van het jaar nog licht terugliep, was over heel 2017 toch sprake van een lichte toename (1,2 procent) tot 609 miljoen euro. De operationele winst ging met ruim een vijfde omhoog naar een kleine 30 miljoen euro. Onder de streep hield HaskoningDHV 12,8 miljoen euro over, 6 procent meer dan in 2016.

Het personeel deelde mee in de verbeterde resultaten. De werknemers mochten onderling 8,5 miljoen euro verdelen. Wel nam het aantal mensen op de loonlijst met 131 af tot 5771. Maar gezien de goed gevulde orderportefeuille, die vorig jaar met een vijfde aandikte en goed is voor 341 miljoen euro aan toekomstige omzet, heeft HaskoningDHV dit jaar ruimte voor nieuw personeel.

Ook de huidige marktomstandigheden zijn volgens topman Erik Oostwegel gunstig. „Er wordt volop geïnvesteerd in infrastructuur en in windenergie op zee. Dat levert ons leuke en grote projecten op”, zegt hij tegen het ANP. De verwachting is dan ook dat de omzet dit jaar verder toeneemt. Ook de winstgevendheid maakt opnieuw een „sprongetje”, voorspelt financieel topvrouw Nynke Dalstra.

Het valt evenwel niet mee om voldoende geschoold technisch personeel te vinden. „Daar moeten we flink ons best voor doen”, zegt Oostwegel. Los van het financiële plaatje helpt het volgens hem dat HaskoningDHV zwaar inzet op klussen die de wereld duurzamer maken. „Onze projecten doen ertoe, jonge mensen vinden het interessant om daar aan bij te dragen.”