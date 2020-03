Royal HaskoningDHV strijkt neer op TU Delft Campus

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat een vestiging openen op de TU Delft Campus. Deze moet in 2024 werk gaan bieden aan achthonderd medewerkers. Zij verlaten dan de huidige locaties in Den Haag en Rotterdam.

De gemeente Delft en de technische universiteit zijn verheugd over de komst van bedrijf. Dit zou voor de stad in economisch opzicht van grote betekenis zijn. Volgens HaskoningDHV is Delft interessant omdat het een internationaal knooppunt is op het gebied van technologie, innovatie en kennisontwikkeling.

De onderneming strijkt neer in het gebouw van de voormalige faculteit Mijnbouw, dat stamt uit 1912. HaskoningDHV is nog in overleg met de TU Delft over een overeenkomst voor de aankoop van het pand. Er wordt al gewerkt aan plannen voor zaken als het ontwerp en de omgevingsvergunning. Momenteel is onder meer het Science Centre Delft gevestigd in het gebouw. Daarvoor wordt gezocht naar een nieuwe locatie. In de tussentijd blijft het Science Centre gewoon open.