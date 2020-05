Royal Bank of Scotland zet miljoenen opzij voor slechte leningen

Royal Bank of Scotland heeft in het eerste kwartaal miljoenen opzijgezet voor slechte leningen die mogelijk niet meer zullen worden terugbetaald. Ook voor het hele jaar zullen de verliezen gerelateerd aan bedrijfsfaillissementen waarschijnlijk hoger uitvallen dan eerder gedacht, waarschuwde de bank. Hoeveel dat precies zal worden, kan RBS nog niet zeggen vanwege de onzekerheid rondom Covid-19.

RBS zette vorig kwartaal 800 miljoen pond, omgerekend 919 miljoen euro, apart voor niet-presterende leningen. Dat is bijna tien keer hoger dan de voorziening die in het eerste kwartaal van vorig jaar is genomen. Het gevolg was dat de nettowinst meer dan halveerde, tot 288 miljoen pond.

De Britse bank zal volgens marktkenners de komende tijd waarschijnlijk ook met tegenwind te maken krijgen vanwege de situatie op de woningmarkt in het Verenigd Koninkrijk. De hypotheekmarkt is momenteel door de coronacrisis vrijwel tot stilstand gekomen. Sinds het virus in het Verenigd Koninkrijk toesloeg, gaf RBS 190.000 klanten een betaalpauze voor de hypotheek.

RBS, waarvan de Britse staat nog steeds de grootste aandeelhouder is, verstrekt als onderdeel van een steunprogramma van de overheid financieringen aan kleine en middelgrote bedrijven. Sinds de start daarvan leende RBS al 1,4 miljard pond aan noodlijdende ondernemingen.