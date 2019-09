Royal Agio Cigars in Deense handen

Het Brabantse familiebedrijf Royal Agio Cigars wordt overgenomen door het Deense Scandinavian Tobacco Group (STG). Dat telt 210 miljoen euro neer voor de sigarenfabrikant uit Duizel, in de buurt van Eindhoven.

Bij Royal Agio Cigars werken 3200 mensen. Vorig jaar bedroeg de omzet 133 miljoen euro en was de operationele winst (ebitda) 18 miljoen euro. Nieuwe eigenaar (STG) wil met de overname wereldwijd marktleider op het gebied van sigaren worden.

Royal Agio Cigars is opgezet door de familie Wintermans. De broer van de oprichter is later een eigen bedrijf begonnen. Dat kwam in 1996 al in handen van STG.