Rotterdamse terminal APM weer volledig open

De containerterminal van APM op de Maasvlakte is weer volledig operationeel. Die terminal was vrijdag weer beperkt opengegaan nadat APM en moederbedrijf A.P. Moller-Maersk dinsdag waren getroffen door een cyberaanval.

De andere terminal van APM in Rotterdam, op de Tweede Maasvlakte, is zaterdag weer deels opengegaan. Daar kunnen voorlopig alleen containers worden opgehaald die al eerder gelost waren. Omdat deze terminal normaal volledig geautomatiseerd werkt, heeft de heropstart hier meer voeten in de aarde. De komende dagen moeten stapsgewijs meer diensten mogelijk worden gemaakt.

Moederbedrijf Maersk zei maandag dat de belangrijkste IT-systemen weer in de lucht zijn. Alle 1500 systemen moeten tegen het einde van de week weer werken.