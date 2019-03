Rotterdamse bedrijfsruimte gewild door brexit

De onzekerheid rond de brexit doet zich voelen op de vastgoedmarkt in de regio Rotterdam. Het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte dat werd gehuurd of gekocht, is vorig jaar verdubbeld. Volgens makelaarsvereniging Dynamis komt dat doordat veel ondernemers in de aanloop naar het vertrek van de Britten uit de Europese Unie voorraden aanleggen bij de Rotterdamse haven.

Het gaat daarbij vooral om bedrijven die voorheen vrij vlot goederen uit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland vervoerden. Onderzoeker Rick van Zwet noemt als voorbeeld een leverancier van Chesterfields die de typisch Engelse banken voorheen op bestelling leverde. „Nu heeft hij er al veel van opgeslagen in Rotterdam.”

In de Maasstad en omstreken werd vorig jaar 761.500 vierkante meter aan bijvoorbeeld loodsen of distributiecentra in gebruik genomen. Dat is een stijging van 102 procent ten opzichte van 2017.

Naast de brexit zorgde ook het economische hoogtij van de afgelopen jaren voor een toename van de gehuurde of gekochte bedrijfsruimtes. In Nederland als geheel leidde dit tot een stijging met 4 procent tot een recordoppervlakte van 3,5 miljoen vierkante meter. Dynamis verwacht dat de markt dit jaar stagneert, mede door de mindere economische vooruitzichten.