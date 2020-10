Rotterdam stopt 125 miljoen in vergroenen van de haven

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf gaan samen de haven vergroenen en trekken daarvoor 125 miljoen euro uit. Het geld gaat naar projecten voor walstroom voor zeeschepen, een schoner alternatief voor de dieselgeneratoren die zeeschepen nu nog veelal gebruiken.

Straks kunnen zeeschepen aan de kade ‘aan de stekker gaan’ en stroom van de wal krijgen. Zeeschepen gebruiken elektriciteit voor verlichting en apparatuur aan boord, maar ook voor koeling van containers met voedsel. Aan de kade kunnen schepen op het elektriciteitsnet worden aangesloten, maar daar zijn nog niet alle schepen en kades geschikt voor. Het elektriciteitsnet moet er ook voor worden aangepast.

Het havenbedrijf en de gemeente denken nog 50 miljoen euro aan subsidie nodig te hebben. In 2030 moet „een groot deel” van de zeeschepen walstroom gebruiken.

De komende vijf jaar willen de gemeente en het havenbedrijf 8 tot 10 projecten starten voor de opschaling en versnelling van walstroom. Walstroom verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast en CO2-uitstoot van de huidige dieselgeneratoren. Het elektriciteitsverbruik is even veel als 250.000 tot 300.000 huishoudens, aldus de partijen.

Arno Bonte, wethouder duurzaamheid in Rotterdam, noemt de plannen „een belangrijke stap”. „Met walstroom sluiten we schepen aan op een schone energiebron. Dat is fijn voor omwonenden en prettig voor natuurgebieden. De haven wordt weer een stuk groener.”

Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam omschrijft de visie van de haven als „ambitieus, maar ook pragmatisch”. De projecten zijn voor diverse typen zeeschepen. „Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.”

Bijna alle Rotterdamse openbare ligplaatsen voor de binnenvaart hebben inmiddels een walstroomaansluiting. De ferry van Stena Line in Hoek van Holland gebruikt al langer walstroom.