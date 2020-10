Rotterdam koploper in omvormen van oud kantoor of school naar woning

Redactie economie

DEN HAAG. De trend van het omvormen van vastgoed naar woningen zet zich gestaag door. In 2019 groeide de woningvoorraad met 12.500 woningen die ontstonden uit transformatie, vrijwel gelijk aan het jaar 2018. Rotterdam loopt ermee voorop.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat bekostigd is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2019 zijn 12.500 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Dat is vrijwel gelijk aan het aantal in 2018 (12.200).

Bijna de helft van de woningen is gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen, aldus het CBS. Een kwart deed voorheen dienst als winkel of maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuis, kerk of schoolgebouw.

De toename vormt niet minder dan 13 procent van het totaalaantal nieuwe woningen dat Nederland er vorig jaar bijkreeg. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor aanwas van de woningvoorraad; in 2019 waren dat 71.500 woningen.

Rotterdam blijkt koploper in de lijst van de gemeenten waar vastgoed een tweede leven kreeg als woonruimte. In de Zuid-Hollandse stad kwamen 1905 huizen voort uit hergebruik van bestaande panden. Dat bedraagt ruim een derde (37 procent) van alle woningen die in 2019 aan de Rotterdamse woningvoorraad werden toegevoegd. Op de tweede en derde plek staan respectievelijk Amsterdam en Den Haag; Leeuwarden staat op vier.

Vrij klein

Capelle aan den IJssel kreeg verhoudingsgewijs de meeste huizen erbij door transformatie: hergebruik was in deze gemeente goed voor driekwart van de nieuwe woningen. Overigens blijkt uit de cijfers dat hergebruik van bestaande panden ook buiten de Randstad in diverse gemeenten een belangrijk deel bijdraagt aan de uitbreiding van de woningvoorraad.

Over het algemeen zijn woningen in oude kantoren of scholen vrij klein, concluderen de onderzoekers. Zo had vorig jaar 45 procent van de huizen een oppervlakte van 15 tot 50 vierkante meter. Het aandeel woningen met een oppervlakte van 50 tot 75 vierkante meter bedroeg 28 procent. Verder blijkt uit de statistieken dat het overgrote deel (84 procent) van de gerealiseerde woningen huurwoning wordt.