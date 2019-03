Rotterdam investeert in schuldenvrije generatie

Rotterdam gaat het schuldenprobleem van jongeren radicaal anders aanpakken. Michiel Grauss (CU-SGP), de eerste wethouder schuldenaanpak in de Maasstad: „Over drie jaar zijn de schulden van 15.000 jonge Rotterdammers op nul gezet.”

Rotterdam gaat drie jaar lang campagne voeren om jongeren uit de stad te helpen aan een schuldenvrije toekomst. De gemeente stelt onder meer een Stadsmarinier Schulden aan.

Hoe anders is déze aanpak vergeleken met al die vorige?

„Alle manieren om in eigen kracht uit de schulden te komen blijken niet te werken. Vooral jongeren dreigen steeds verder weg te zinken in een moeras van schulden. Daarom moeten we hen eerder en beter helpen. De schuldenproblematiek vraagt om vernieuwende en onorthodoxe oplossingen.”

De nieuwe methode is succesvol, denkt u?

„Deze aanpak is gebaseerd op honderden gesprekken met ervaringsdeskundigen en wetenschappers.

Hersenonderzoekers laten zien wat het met hersenen doet als iemand steeds meer schulden krijgt. Zijn hersenen draaien dan door.

Hij heeft weinig geld en wat doet zo iemand dan? Die gaat nog meer kopen, zelfs tot aan de nieuwste snufjes toe. Hoe dom kan het zijn!

Lang hebben we gezegd: ”Eigen schuld, dikke bult, het is je eigen verantwoordelijkheid.”

We gaan het nu veel slimmer aanpakken.”

Ligt het hebben van schulden in de taboesfeer?

„Ja. Mensen komen niet voor hun schulden uit.

Door een steeds verder oplopende achterstand van betalingen van de zorgverzekering, de energierekening of de huur raken ze steeds verder in de schulden.

Het is dus van belang dat schuldeisers eerder bij ons aan de bel trekken.”

Uw plan voorziet er onder meer in dat de gemeente schulden van jongeren overneemt. Hoe gek gaan we het maken?

„Deze wethouder is geen gekke henkie. We bevorderen geen slecht gedrag.

Een perspectieffonds neemt de schulden over, maar vereffent die niet. We gaan de schulden op nul zetten en met de schuldeisers onderhandelen hoe die op te lossen.

Jongeren moeten een tegenprestatie leveren. Bijvoorbeeld door een opleiding af te maken, een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk te doen.”

Wat gaat de Stadsmarinier Schulden doen?

„In Rotterdam zijn we met zo’n Stadsmarinier Schulden de eerste in Nederland. Het is een gewaagde stap. Als het om veiligheid in de wijken gaat, hebben we al een stadsmarinier.

Een Stadsmarinier Schulden gaat met schuldeisers bemiddelen om tot een oplossing van de schulden te komen.”

