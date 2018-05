Rosneft profiteert van hoge olieprijzen

Olieconcern Rosneft heeft zijn nettowinst in het eerste kwartaal flink opgekrikt. Het Russische bedrijf zette een winst in de boeken die vele malen hoger was dan een jaar eerder. Rosneft profiteerde onder meer van de sterk gestegen olieprijzen.

Het grootste gas- en oliebedrijf van Rusland hield onder de streep 81 miljard roebel over (circa 1,1 miljard euro). Een jaar eerder bedroeg de kwartaalwinst nog 11 miljard roebel. Ook de omzet steeg. Die viel met 1,7 biljoen roebel 22 procent hoger uit.

Het productievolume liep volgens het bedrijf iets terug. Dat is het gevolg van de afspraken tussen Rusland en de OPEC om de productie terug te schroeven, om zo de olieprijs hoog te houden.

Rosneft kondigde eerder deze maand al aan zijn investeerders te willen laten meeprofiteren van de gestegen winst. Het koopt voor 2 miljard dollar eigen aandelen in.