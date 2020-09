Roompot neemt sectorgenoot Qurios over

Vakantieparkexploitant Roompot gaat branchegenoot Qurios overnemen. Er komen daardoor vier bestaande parken en vijf geplande parken van Qurios bij het aanbod van Roompot. De circa 90 personeelsleden van Qurios blijven op de parken werken. Ook de medewerkers van de marketingafdeling van Qurios, die in het Amsterdamse hoofdkantoor zijn gevestigd, gaan mee naar Roompot.

De vier Qurios-parken zijn te vinden op Ameland, Bloemendaal aan Zee, Zandvoort en aan het Grevelingenmeer. Er wordt nog gewerkt aan een opening van twee nieuwe parken in Callantsoog en Gulpen en er staan drie parken in Nederland, Frankrijk en Portugal op de planning.

Roompot gaat de parken onder het Qurios-label op zijn kanalen aanbieden en de website van Qurios behouden. Roompot verwacht dat de 366 vakantiewoningen en accommodaties vanaf 1 oktober op de website staan en te boeken zijn. Roompot biedt nu meer dan 150 parken aan en wil volgend jaar zijn aanbod uitbreiden met minstens 7 nieuwe parken en resorts.

In de vakantieparken-sector vinden de laatste tijd veel overnames en fusies plaats. Zo kondigden Sunweb en Roompot in mei aan samen te gaan werken en nam EuroParcs in juni branchegenoot Droomparken over. Roompot zelf maakte eerder bekend overgenomen te worden door investeerder KKR. Voor die deal werd kort voor de zomer goedkeuring vanuit Brussel gegeven.