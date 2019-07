Rondje in Amsterdam duurst, Zwolle goedkoopst

Een rondje geven op een terras in Amsterdam is in een jaar tijd bijna 8 procent duurder geworden. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Een drankje op een terras in Zwolle is net al vorig jaar het goedkoopst.

Een rondje van 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé kost op een terras in Amsterdam gemiddeld 27,05 euro. Dat is gemiddeld 3,40 euro per drankje. Daarmee is Amsterdam voor het vijfde jaar op rij het duurste. De prijzen liggen er 16 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Volgens het adviesbureau is dat echter niet verrassend, omdat de vastgoed- en huurprijzen in Amsterdam ook fors hoger zijn dan elders.

Den Haag staat op plek twee, gevolgd door Haarlem en Den Bosch. Zoetermeer steeg vier plekken en completeert de top-5.

Zwolle is wederom de goedkoopste terrasstad in Nederland. Een rondje in de Hanzestad kost gemiddeld 21,88 euro. Landelijk steeg de prijs voor een rondje gemiddeld met 3,1 procent naar 23,35 euro, mede als gevolg van de verhoging van het btw-tarief. Volgens de onderzoekers valt dat mee in vergelijking met bijvoorbeeld de prijzen in supermarkten, die met 3,8 procent zijn gestegen.