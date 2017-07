Rond half 8 ruikt het bij De Notenkraam naar geroosterde pinda’s

„Moet je eens kijken hoeveel kleuren de lucht ’s morgens heeft”, zegt Annette de Boer. „Ik hou van dat moment dat de zon doorbreekt, en de ochtendschemering gaandeweg plaatsmaakt voor daglicht.”

Of het nu al licht is of nog donker is: ’s woensdags om half 5 loopt haar wekker af. In alle vroegte drinkt ze een kop Senseo, eet ze ontbijtkoek en om half 7 sjouwt Annette de Boer (44) met kisten studentenhaver op de markt in Putten. De geur van geroosterde pinda’s waait haar kant uit.

Ze werkt sinds een jaar of drie bij De Notenkraam van Arie Evers (45) uit Dodewaard. In de tijd dat haar kinderen klein waren, zorgde ze dat ze thuis was als zij uit school kwamen. „Ik ben een ouderwetse moeder.” Inmiddels zijn „de jongens” –zoon en dochter– 18 en 20 jaar, en gaat De Boer twee dagen naar de markt. Op woensdag staat ze in Putten, op vrijdag in Huissen.

„Je ontmoet elke dag andere mensen, hebt dagelijks andere collega’s.” Ze vult bakken met zuidvruchten bij, zet notenmixen klaar. „Ooit werkte ik in een supermarkt. De muren kwamen op me af.”

Bij haar ouderlijk huis, waar zij en haar man hebben gewoond, terwijl haar ouders er in een aangebouwde kamer bleven wonen, hoorde 5700 vierkante meter grond. Plus een SVR-camping. Van 2005 tot 2013 maaide ze er twee keer per week bijna drie uur het gras. „Een ander ging winkelen, ik maaide.” En iets van die vrijheid proeft De Boer op de markt. „Geen muren.”

„Arie, wat ben je laat vandaag”, zegt een marktkoopman die met een slaperig hoofd langs de kraam loopt. „Heb je uitgeslapen!” Arie Evers lacht en gaat door met het roosteren van pinda’s. Hij haalt het bakblik tevoorschijn, bekijkt de nootjes met een kennersblik en zet ze nog even terug in de oven. „Pistachenoten moeten er vijf minuten in, bij de rest van de soorten zie je aan de kleur of ze goed zijn. Het is misschien een tic, maar ik verkoop alleen wat ik zelf bak.”

Zijn handel vindt hij „de mooiste die er is.” Hij is er zeventig tot tachtig uur per week mee bezig. Na de markten verwerken hij en zijn zoon Brand (19) ’s middags bestellingen die binnenkomen via de webshop op notenkraam.nl; daarnaast maken ze notenpasta’s en pindakaas.

Evers zit al zijn leven lang in de noten. De markten nam hij over van zijn vader; zijn oom is de bekende notenhandelaar Jan W. Klijn. „Vroeger waren noten lekker, maar werd je er dik van”, zegt Evers. „Nu zijn ze gezond en lekker. Mensen ontbijten tegenwoordig met noten.” Superfoods –zoals gojibessen, hennepzaad en cacaobonen– verkocht hij een jaar of twee geleden goed, maar zijn nu volgens hem op hun retour. „Superfoods zijn een hype. Noten blijven.”

Als je goed kijkt, liggen er in de toonbank maar tien soorten noten, verklapt Evers. „Amandelen, hazel-, pecan-, cashew-, macadamia-, para-, pistache- en walnoten, en pinda’s plus vliespinda’s. En die zitten dan in allerlei mixen, met of zonder rozijnen.”

Hij gaat verder met roosteren. Annette de Boer richt haar deel van de kraam verder in, de kant van de gedroogde vruchten. Brand Evers is bezig bij de potjes pindakaas (100 procent pinda’s). Het is half 8. Nog even en de eerste klanten komen.

Dit is het derde deel in een zomerserie over mensen die al vroeg op de dag aan het werk zijn.