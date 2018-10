Rolls-Royce kan vraag Airbus niet aan

De productie van vliegtuigmaker Airbus loopt vertraging op door leveringsproblemen bij motorenmaker Rolls-Royce. De Britten bevestigden vrijdag dat het niet aan de eerde beloofde leveringen aan Airbus kan voldoen. Berichten over productieproblemen bij Rolls-Royce staken eerder al de kop op.

De betreffende motoren zijn bedoeld voor de nieuwe Airbus A330neo. Dat vliegtuig maakt de komende weken naar verwachting zijn debuut, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Rolls-Royce is momenteel met Airbus in gesprek over hoe de problemen de wereld uit te helpen. In ieder geval drukken de problemen de productie van Airbus. De vliegtuigmaker ging voor dit jaar eerder uit van een recordproductie. De vraag is of dit nog gehaald zal worden.

Rolls-Royce kampt overigens ook nog altijd met de naweeën van een productiefout bij de motoren die het aan Airbus-rivaal Boeing levert.