Rolls-Royce denkt aan afstoten scheepvaarttak

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce overweegt zijn activiteiten op het gebied van commerciële scheepvaart van de hand te doen. Bij die divisie zijn de resultaten zwaar onder druk komen te staan vanwege een zwakkere vraag vanuit de offshore olie- en gasindustrie.

De producent van onder meer vliegtuigmotoren wil zijn gehele organisatie versimpelen, in een poging de weg naar boven terug te vinden. In 2016 leed Rolls-Royce nog een recordverlies van omgerekend meer dan 5 miljard euro.

Het idee is dat er van de huidige vijf uiteindelijk drie grote bedrijfspijlers overblijven: civiele luchtvaart, defensie en energiesystemen. De activiteiten op het gebied van marineschepen en kernonderzeeërs kunnen bij de defensietak ondergebracht worden, terwijl het kernenergieonderdeel bij de grotere energiesystementak past.

Beleggers reageerden enthousiast op de aankondigingen. Het aandeel Rolls-Royce ging op de beurs in Londen direct bijna 8 procent omhoog. Het bedrijf denkt bij de jaarcijfers over 2017 in maart meer details te kunnen verstrekken. Rolls-Royce heeft eerder al flink gesneden in zijn scheepvaarttak. Daarbij werden 4200 banen geschrapt.