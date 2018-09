Rol DNB bij ondergang DSB aan bod in verhoren

De komende drie dagen verhoort Dirk Scheringa enkele oud-topbestuurders van De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën. Daarmee wil de oud-topman van de ter ziele gegane DSB Bank aantonen dat er vanuit de top van DNB bewust gelekt is naar de media. Berichten in de media veroorzaakten een bankenrun en bespoedigden de ondergang van die bank in 2009.

Scheringa beweert al langere tijd dat zijn bank vanuit DNB en het ministerie van Financiën bewust is tegengewerkt. Hij verloor een aantal rechtszaken, maar kreeg begin dit jaar toestemming om toenmalige topmensen van DNB te verhoren. Over vermeende misdragingen van het ministerie van Financiën mogen de verhoren niet gaan.

In totaal verhoort Scheringa’s advocaat Geert-Jan Knoops maandag tot en met woensdag vijf mensen, van wie voormalig DNB-directeur Lex Hoogduin de hoogstgeplaatste was. Uit de verhoren van deze week kunnen vervolgverhoren voortkomen. Een woordvoerder sloot niet uit dat ook toenmalig DNB-president Nout Wellink op een later tijdstip gehoord zou kunnen worden.