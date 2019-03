Rode koersenborden op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in mineur gesloten. Beleggers waren voorzichtig door zorgen over de wereldwijde economie, brexitperikelen en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak werd gekeken naar ING, dat een beleggersdag hield en de markt bijpraatte over zijn plannen en de voortgang in de aanpak van de witwasproblematiek.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 541,16 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 747,63 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen daalde 0,4 procent. Volgens Britse media broeit er een muiterij binnen het kabinet van premier Theresa May.

ING Groep gaf tijdens beleggersdag aan honderden miljoenen te investeren in aanscherping van zijn antiwitwasbeleid. Daar heeft het financiële concern nog tot eind volgend jaar de tijd voor, zo is met De Nederlandsche Bank (DNB) afgesproken. Verder herhaalde de bank zijn financiële doelen. ING stond 0,3 procent in de plus.

Verzekeraar ASR was met een stijging van 0,9 procent de koploper in de hoofdindex. Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij op het Damrak met een verlies van 4,7 procent.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 3,7 procent. Fitnessketen Basic-Fit ging aan kop met een plus van 2,1 procent.

Corbion won 0,4 procent. Het speciaalchemieconcern neemt het Braziliaanse bakkersingrediëntenmaker Granotec do Brazil over voor 45 miljoen dollar. Bij de kleinere bedrijven verloor Accsys 3,4 procent na publicatie van de jaarcijfers. De houtveredelaar liet weten dat de bouw van een fabriek waarschijnlijk vertraging oploopt. Dat beïnvloedt het bedrijfsresultaat.

Inmarsat steeg bijna 10 procent in Londen. Een groep investeerders onder leiding van Apax Partners neemt voor 3,4 miljard dollar het Britse satelliettelecombedrijf over. De Duitse chemiereus Bayer zakte 2,9 procent na een adviesverlaging en een schikking voor claims over een bloedverdunner.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1290 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 58,95 dollar. Brent werd 0,1 procent duurder op 67,10 dollar per vat.