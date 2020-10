Rode koersenborden in Europa, AEX houdt verlies beperkt

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend lager de dag uitgegaan. De AEX was daarop geen uitzondering, al bleef de schade onder aanvoering van techbedrijven beperkt. Beleggers maakten zich onder meer zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa en zijn bang voor nieuwe lockdownmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 545,65 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 792,90 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,8 procent.

Wereldwijd stonden techbedrijven in de belangstelling na een grote overname van chipmaker AMD. Bij de Amsterdamse hoofdfondsen bleek dat onder meer uit de stijgingen van techinvesteerder Prosus (plus 2,8 procent) en betalingsverwerker Adyen (plus 2,4 procent). Unilever ging 1,4 procent omhoog na de bekendmaking dat het was- en levensmiddelenconcern volgende week toestemming van het Britse High Court vraagt om de Britse en Nederlandse bedrijfsstructuren te fuseren.

Staalbedrijf ArcelorMittal was met een min van 5,4 procent de grootste daler, ING ging 4,5 procent onderuit. Uitzender Randstad noteerde een min van 4 procent. Volgens cijfers van brancheorganisatie ABU blijft de vraag naar uitzendkrachten dalen vanwege de coronacrisis.

Eurocommercial Properties was de hekkensluiter in de MidKap en zakte 5 procent. De winkelvastgoedverhuurder haalde afgelopen kwartaal minder huur op dan een jaar eerder. Verlichtingsbedrijf Signify kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en verloor 3,9 procent.

Aalberts daalde 3,8 procent. De industrieel toeleverancier liet in het derde kwartaal „verder herstel” zien, na de fikse klap van de coronacrisis. In sommige nichemarkten verloopt het herstel wel trager doordat klanten terughoudend blijven met investeren. Houtveredelaar Accsys steeg 9,4 procent bij de kleine bedrijven.

HSBC won 4,1 procent in Londen. De Britse bank zag de kwartaalwinst minder sterk dalen dan gevreesd en gaat verder snijden in de kosten. De Spaanse bank Santander schreef afgelopen kwartaal ook weer zwarte cijfers, na een recordverlies in het tweede kwartaal. Het aandeel steeg 1,3 procent in Madrid.

De euro was 1,1824 dollar waard, tegenover 1,1818 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent tot 39,47 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 41,18 dollar per vat.