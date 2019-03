Rode cijfers voor Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag in het rood gesloten. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de brexitperikelen en het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag. In Frankfurt kelderde Bayer na een nederlaag in een Amerikaanse rechtszaak. Ook de Duitse autobouwer BMW werd van de hand gedaan na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent lager op 547,42 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 772,20 punten. Parijs daalde 0,8 procent en Londen leverde 0,2 procent in. De Duitse DAX zakte 1,6 procent, mede door de forse koersverliezen van Bayer en BMW.

De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd om een uitstel van de brexit tot 30 juni. Dat verzoek stuit op verzet in Brussel vanwege de Europese verkiezingen. Het Britse pond sterling zakte in waarde na de berichten.

Chemieconcern Bayer zag 9,6 procent aan beurswaarde verdampen na een nederlaag in de eerste ronde van een zaak over onkruidverdelger Roundup. Het is al de tweede zaak waarin Roundup door de rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door het inmiddels door Bayer overgenomen bedrijf Monsanto op de markt gebracht.

BMW leverde bijna 5 procent in. De maker van luxeauto’s verwacht dat de winst dit jaar zal dalen door de gevolgen van de handelsconflicten en de overgang naar elektrische auto’s. Ook de brexit zorgt voor veel onzekerheid en mogelijk extra kosten.

De verzekeraars waren de grootste dalers in de AEX, met minnen voor Aegon, NN Group en ASR tot 3,4 procent. Biotechnoloog Galapagos was koploper met een plus van 1,4 procent. In de MidKap sloot verlichtingsbedrijf Signify de rij met een min van 3,1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de lijst aan met een winst van 1,6 procent.

In Londen dikte Inmarsat 13 procent aan. Het Britse satelliettelecombedrijf heeft een voorlopig overnamebod ontvangen van ongeveer 3,3 miljard dollar van een groep investeerders onder leiding van Apax Partners.

De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1356 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 59,76 dollar. Brent kostte 0,8 procent meer op 68,18 dollar per vat.