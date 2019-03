Rode cijfers voor beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met rode cijfers gesloten. De aanvankelijke plussen op Wall Street door optimisme over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China gingen gedurende de handelssessie in rook op.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 25.819,65 punten. De brede S&P 500 ging 0,9 procent omlaag naar 2792,81 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 7577,56 punten.

Er waren berichten dat de VS en China dicht bij een handelsdeal zijn en dat half maart al een akkoord kan worden getekend. Mogelijk zorgde een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse bouwuitgaven voor wat tegenwind. Die namen in december onverwacht af, wat kan duiden op een afzwakkende bouwsector in de VS.

Verder reageerden beleggers op het nieuws dat de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden is begonnen met het langverwachte onderzoek naar de handelwijze van president Donald Trump in de aanloop naar en tijdens zijn verblijf in het Witte Huis. Uitgezocht zal worden of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.

Tot de grotere verliezers in de Dow behoorden onder meer vliegtuigfabrikant Boeing, fastfoodketen McDonald’s en telecomconcern Verizon Communications met minnen tot 2,4 procent. Zorgverzekeraar UnitedHealth werd ruim 4 procent lager gezet.

Techfondsen als Netflix leverden tot 1,8 procent in. Softwarebedrijf Adobe verloor 2,2 procent en chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) zakte 1,3 procent. De maker van elektrische auto’s Tesla ging 3,2 procent omlaag. Facebook was een stijger met een plus van 3,1 procent.

Verder bleven fusies en overnames in de Amerikaanse goudsector voor nieuws zorgen. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Mining (plus 1,9 procent) verwierp het vijandige bod van de Canadese branchegenoot Barrick Gold (plus 1,6 procent) en gaat door met de eerder aangekondigde fusie met het Canadese Goldcorp.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1321 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 56,50 dollar. Brent steeg 0,9 procent tot 65,62 dollar per vat.