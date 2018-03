Rode cijfers op Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag in het rood gesloten. Beleggers kauwden op een hoger inflatiecijfer, wat de vrees voor een snelle rentestijging door de Federal Reserve (Fed) deed toenemen. Ook verwerkten ze het ontslag van minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 25.007,03 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent, tot 2765,31 punten, en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1 procent in de min tot 7511,01 punten.

Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. Een sterker oplopende inflatie kan de koepel van Amerikaanse centrale banken ertoe bewegen de rente sneller te verhogen. Naar verwachting gaat de Fed volgende week de rente verder opschroeven.

Chipbedrijf Qualcomm ging 5 procent omlaag. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee de overname van Qualcomm door Broadcom wordt tegengehouden. De staatsveiligheid van de VS zou met de miljardenovername in het geding komen. Broadcom werd 0,6 procent lager gezet.

AMD (plus 1 procent) kreeg te maken met een claim van een beveiligingsbedrijf dat er een kwetsbaarheid in sommige computerchips zitten. De chipmaker liet weten de info slechts een dag voor publicatie te hebben gekregen en onderzoekt de zaak.

General Electric (min 4,4 procent) ging onderuit nadat analisten van JPMorgan kritiek hadden op de verwachtingen van het industrieel concern. Volgens de kenners zijn de prognoses van GE voor het huidige jaar „niet geloofwaardig”.

Aandeelhouders van zorgverzekeraar Aetna gingen in groten getale akkoord met een overnamebod van drogisterijketen CVS. Ook de aandeelhouders van CVS gaven hun fiat voor het voorstel waarbij de drogisterijketen 69 miljard dollar in contanten en aandelen neertelt voor Aetna. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. Aetna noteerde 0,2 procent hoger en CVS juist 1,1 procent in de min.

Sportartikelenverkoper Dick’s Sporting Goods (plus 1 procent) maakte een uitglijder op Wall Street. De onderneming kwam met kwartaalcijfers waarbij beleggers niet te spreken waren over de winst en omzetcijfers. Luchtvaartconcern Delta Air Lines kwam daarnaast met een aanscherping van de verwachting voor de winst per aandeel in het eerste kwartaal en stelde zijn prognose voor de winstmarge licht neerwaarts bij. De samenwerkingspartner van Air France-KLM won niettemin 0,8 procent.

De euro was 1,2385 dollar waard tegen 1,2405 dollar bij het sluiten van de Europese markten. Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 60,67 dollar per vat. Ook Brent-olie ging goedkoper van de hand en kostte 64,55 dollar per vat, een daling van 0,6 procent.