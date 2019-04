Rode cijfers Lufthansa door brandstofkosten

Lufthansa is in het eerste kwartaal flink in de rode cijfers gedoken. De Duitse luchtvaartmaatschappij had al eerder voor hoog oplopende brandstofkosten gewaarschuwd en houdt dat ook vast aan zijn eerder verlaagde groeiverwachtingen.

De brandstofkosten stegen met 202 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder. Dat heeft te maken met de hogere olieprijzen. Het verlies voor rente en belastingen kwam uit op 336 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een plus van 52 miljoen euro genoteerd. De omzet was in de voorbije drie maanden 7,9 miljard euro. Een stijging van 3 procent.

De grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland zette vorige maand het mes in de groeiverwachtingen voor 2019. Daarbij werd naast de hogere brandstofkosten gewezen op de lagere ticketprijzen. Om de prijzen op te krikken wordt de capaciteit minder uitgebreid dan eerder gepland.