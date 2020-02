Rode beurzen na omzetalarm Apple

De Europese beurzen stonden dinsdag in het rood. Beleggers maakten zich zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus na een omzetwaarschuwing van Apple. De Amerikaanse techreus verwacht dat de vraag naar iPhones in China zal worden geraakt door de virusuitbraak in het land.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 624,43 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 962,01 punten. Londen en Parijs daalden tot 0,7 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,6 procent na een duikvlucht van het Duitse beleggersvertrouwen.

Apple, dat ook een notering heeft in Frankfurt, zakte 3,5 procent. Techbedrijven en Europese toeleveranciers aan de iPhone-maker werden ook lager gezet. Op het Damrak daalde chipmachinemaker ASML 1,5 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan de MidKap met verliezen van 4,5 en 3,6 procent. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 4,9 procent en in Zürich daalde AMS 3,2 procent. STMicroelectronics verloor 1,4 procent in Parijs.

Tankopslagbedrijf Vopak (min 2,8 procent) kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en was hekkensluiter in de AEX. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger met een winst van 0,5 procent. Kendrion zakte 4,8 procent bij de kleinere bedrijven. De leverancier van elektromagnetische onderdelen leed afgelopen kwartaal meer verlies.

In Milaan steeg UBI Banca 28 procent. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo (plus 2,9 procent) wil zijn branchegenoot overnemen voor 4,9 miljard euro. In Londen zakte HSBC 6 procent. De Britse bank schrapt 35.000 banen na tegenvallende jaarcijfers. De mijnbouwers BHP en Glencore, die ook met resultaten kwamen, daalden 1,8 en 3,1 procent.

Alstom zakte 5,4 procent in Parijs. De Franse treinenbouwer neemt de treinentak van het Canadese Bombardier over. De Europese automakers stonden onder druk na een daling van de autoverkopen in januari. Renault verloor 4 procent en Daimler daalde 1,5 procent.

De euro was 1,0828 dollar waard tegen 1,0834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 51,33 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 56,77 dollar per vat.