Rode beurzen door hernieuwde coronavrees

De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag flink in het rood. Ook de andere Europese beurzen gingen fors omlaag. De vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking zorgde voor onrust bij beleggers. Een tegenvallend industriecijfer uit China drukte daarbij de hoop op een snel herstel van de wereldwijde economie de kop in.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,5 procent lager op 531,44 punten. De MidKap zakte 2,3 procent tot 717,39 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,9 procent kwijt.

Grootste dalers in de AEX waren de verzekeraars Aegon en ASR en de banken ING en ABN AMRO met verliezen van rond 4 procent. Betaalbedrijf Adyen was de enige stijger met een winst van 1,1 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een min van 5,7 procent. Sterkste stijger was beursintermediair Flow Traders met een plus van 2,6 procent.

GrandVision won 1,1 procent. Volgens het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish is ongeveer 80 procent van de winkels weer open en wordt goede vooruitgang geboekt om de verkoopniveaus van voor de crisis te bereiken. De onlineverkopen namen in de eerste vijf maanden van dit jaar fors toe en zijn volgens het bedrijf ook na heropening van winkels op een hoog niveau gebleven.

In Stockholm verloor Hennes & Mauritz (H&M) ruim 2 procent. De Zweedse kledingketen zag de omzet in de afgelopen drie maanden halveren door de coronacrisis. In de eerste twee weken van juni viel de omzet van H&M op jaarbasis 30 procent lager uit.

AstraZeneca daalde 0,3 procent in Londen. Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen vaccins tegen het coronavirus van de Britse farmaceut kopen. Als het vaccin van AstraZeneca veilig is en blijkt te werken, worden de vaccins verdeeld over de landen van de Europese Unie. BP zakte 5 procent. De Britse olie- en gasreus moet zich aanpassen aan de door de coronacrisis veranderende marktomstandigheden in de oliesector en gaat miljarden afschrijven.

De euro was 1,1242 dollar waard, tegen 1,1245 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,6 procent tot 34,60 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 37,52 dollar.