Rode beursdag door chipbedrijven en Iran

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het rood. De chipbedrijven stonden onder druk na een omzetwaarschuwing van het Amerikaanse chipconcern Broadcom. Beleggers hielden verder de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de gaten en bleef de Amerikaans-Chinese handelsvete boven de markt hangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 552,40 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 775,69 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Op macro-economisch vlak liet de industriële productie in China in mei de traagste groeistijging zien sinds 2002. De industrie in het land kampt onder meer met tegenwind van de handelsstrijd met de VS.

Chipmachinemaker ASML was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van ruim 3 procent. In de MidKap stonden Besi en ASMI onderaan met verliezen van 4 en 2,9 procent. Broadcom stelde moeilijkheden te voorzien vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China. In Frankfurt zakte Infineon 5,1 procent en STMicroelectronics verloor 3,8 procent in Parijs. In Wenen daalde AMS 5,8 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren tankopslagbedrijf Vopak en uitzender Randstad met winsten van 1,7 en 1,3 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging technologiegroep TKH aan kop met een plus van 3,6 procent. Kunstmestproducent OCI volgde met een winst van 1 procent.

Volkswagen daalde 0,7 procent in Frankfurt. Het bedrijf wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, op vrijdag 28 juni naar de beurs brengen. De waardering moet liggen tussen de 13,5 miljard tot 16,5 miljard euro. Het zou daarmee een van de grootste beursgangen in Europa van dit jaar worden. In Zürich verloor Swiss Re 0,4 procent. De Zwitserse herverzekeraar gaat zijn Britse onderdeel ReAssure Group in juli naar de beurs brengen.

De euro noteerde op 1,1270 dollar tegenover 1,1274 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omlaag na sterke opmars op donderdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 52,10 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 61,12 dollar per vat.