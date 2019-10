Rode AEX door koersval Philips

De Europese beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Een koersval van Philips drukte daarbij op de Amsterdamse beurs. Het zorgconcern waarschuwde voor de impact van de handelsoorlog op de marges van het bedrijf. Beleggers waren vooral in afwachting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag in Washington worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 561,88 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 820,24 punten. Parijs won 0,3 procent en Frankfurt bleef vrijwel vlak. Londen daalde 0,2 procent na een lichte krimp van de Britse economie in augustus.

Philips was veruit de grootste daler bij de hoofdfondsen, met een verlies van 8,1 procent. Het zorgtechnologieconcern voelt de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro.

Sterkste stijger in de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 1,6 procent. Adyen won 0,7 procent. Het betaalbedrijf gaat de betalingen voor webwinkel PatPat verwerken. In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van ruim 2 procent. Chipbedrijf ASMI en luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloten de rij met minnen van ruim 1 procent.

Op lokale markt werd de handel in het aandeel Esperite voor de tweede keer in korte tijd stilgelegd. Het stamcelbedrijf werd door de rechtbank Gelderland failliet verklaard. CM.com liet weten zijn beursgang in Amsterdam uit te stellen. Het technologiebedrijf, dat vrijdag zijn beursdebuut zou maken, heeft besloten de biedingsperiode te verlengen.

In Parijs dikte LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ruim 4 procent aan. De Franse producent van luxegoederen boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Daarbij leken de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH, het bedrijf weinig te deren. Concurrent Kering steeg bijna 3 procent.

De euro was 1,1018 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 52,40 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,5 procent tot 58,04 dollar per vat.