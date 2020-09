Rocket Internet wil beursnotering beëindigen

De Duitse start-upinvesteerder Rocket Internet wil af van zijn beursnotering. Het bedrijf dat in het najaar van 2014 de gang naar de beurs maakte zegt de kapitaalmarkten niet meer nodig te hebben voor financieringen, omdat het ook buiten de beurs aan geld kan komen. Daarnaast wil Rocket Internet minder afhankelijk zijn van de grillen van de markt.

Rocket Internet heeft een bod gedaan op uitstaande aandelen van minstens 18,57 euro per aandeel dat nog niet in bezit is van grootaandeelhouder Global Founders en topman Oliver Samwer. Global Founders heeft ruim 45 procent van de aandelen in handen. Samwer is goed voor een belang van 4,5 procent. Het aandeel Rocket Internet sloot maandag op 18,95 euro.

Onder de vleugels van Rocket Internet groeiden verschillende start-ups uit tot gevestigde namen. Bedrijven als maaltijdboxenbezorger HelloFresh, kledingwebwinkel Zalando en maaltijdbestelsite Delivery Hero hebben hun succes grotendeels aan Rocket Internet te danken.

De beursgang van Rocket Internet in 2014 was de grootste in jaren in Duitsland. De emissie leverde het bedrijf 1,6 miljard euro op en hing een prijskaartje van 6,7 miljard euro aan de onderneming.