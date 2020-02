Robin Mobile past op last van ACM roamingvoorwaarden aan

Telecomaanbieder Robin Mobile past de voorwaarden voor roaming aan op verzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daardoor wordt per direct een beperking van de hoeveelheid data bij roaming opgeheven.

De ACM deed eerder onderzoek naar de kwaliteit van roamingdiensten tijdens verblijf in het buitenland. Daaruit kwam naar voren dat klanten van Robin Mobile een daglimiet van 1 gigabyte hadden tijdens het roamen in de Europese Unie. Daarna werd de snelheid verlaagd tot 1 megabit per seconde.

De ACM wijst erop dat mensen binnen de EU van dezelfde diensten gebruik moeten kunnen maken als ze thuis doen, onder dezelfde voorwaarden. Door het opheffen van de daglimiet voldoet het roamingaanbod van Robin Mobile nu aan de regels.