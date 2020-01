Robert Swaak nieuwe topman van ABN AMRO

Robert Swaak wordt de nieuwe topman van ABN AMRO. Hij volgt Kees van Dijkhuizen op na de aandeelhoudersvergadering van de bank eind april. Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Bovendien was hij de tweede man van PwC wereldwijd.

Swaak was bij PwC onder meer financieel directeur, operationeel directeur, directeur personeelszaken en voorzitter van de raad van bestuur. Volgens president-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO heeft de nieuwe topman dan ook „brede en relevante expertise in de financiële sector” en is hij een „ervaren bestuurder”.

„Voor het grote publiek is Swaak misschien een onbekende, maar in de sector is hij dat zeker niet”, legt De Swaan uit tegen het ANP. „Ik heb met veel mensen gesproken over zijn aanstelling en die zeiden vrijwel allemaal dat hij precies de man is die ABN nodig heeft.” Ook in het kader van de aanpak van de witwasproblematiek heeft Swaak de nodige expertise, stelt De Swaan. „De grote adviesbureaus zijn daar vaak bij betrokken als adviseur, maar ook als uitvoerder.”

De benoeming van Swaak moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Swaan is „zeer hoopvol” dat dit geen problemen oplevert.

Bij ABN AMRO gaat Swaak zich richten op het toekomstgericht maken van de bank en zorgen dat de financiële instelling zijn voeling behoudt met wat de maatschappij belangrijk vindt. Hij zegt in een eerste reactie dat de rol van de bank en de richting die ABN AMRO gekozen heeft hem aanspreken.

Swaak wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Van Dijkhuizen staat ruim drie jaar aan het roer bij ABN AMRO, daarvoor was hij financieel directeur bij de bank. Hij maakte in juni bekend de bank te zullen verlaten.