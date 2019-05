RMU zoekt jongeren op

Leden van de RMU hielden vrijdag in Amersfoort interactieve ‘speeddatesessies’ met studenten van het Hoornbeeck College.

De reformatorische vakorganisatie bestaat 35 jaar, reden om tijdens de jaarvergadering de jongeren op te zoeken en na te denken over het thema ”zorg voor werk”. Voorafgaand aan de sessies gaven studenten presentaties over twee mini-ondernemingen.

Na de gesprekken was er tijdens de ledenvergadering aandacht voor de „toenemende generatieverschillen” rond thema’s als flexwerk, een leven lang leren en pensioenen.

RMU haakt aan bij bedrijfstak-cao’s

RMU-voorman Peter Schalk: „Toch hebben jong en oud elkaar keihard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed met elkaar te delen wat je beweegt in de zorg om werk. Als je nog in opleiding bent, kun je veel leren van mensen met werkervaring en andersom.”

Schalk kijkt met dankbaarheid terug op de 35 jaar die de organisatie bestaat. „Als je ziet hoe de RMU is begonnen met enkele politieagenten, en dat we nu zijn gegroeid tot ruim 17.000 leden in alle sectoren, dan heeft de RMU haar waarde wel bewezen.”

In het jaar 2018 was sprake van een onstuimige arbeidsmarkt, constateret Schalk. „Er is gelukkig meer dan genoeg werk, maar ook een groot tekort aan goed personeel. Nog nooit wisselden zoveel mensen van baan. Steeds meer mensen ervaren een hoge werkdruk, ook zie je een toenemend aantal burn-outs. Dan blijkt de RMU een stabiel baken te zijn voor houvast in het werk.”