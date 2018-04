RMU ziet aantal leden licht groeien

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) heeft het afgelopen jaar 854 nieuwe leden verwelkomd. Omdat er ook leden overleden of opzegden, resteert per saldo een lichte groei van 17.329 naar 17.366 leden.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017, dat woensdag tijdens de algemene ledenvergadering in Doorn werd gepresenteerd.

Het afgelopen jaar deden ruim 4900 leden voor individuele kwesties een beroep op de dienstverlening van de RMU. De vakorganisatie was bij 237 zaken van collectieve belangenbehartiging betrokken, waar zo’n 2600 leden van profiteerden. Verder gaf de RMU 640 maal hulp aan rechtspersonen en zzp’ers.

Nieuw in 2017 was het aanbieden van loopbaancoaching. Twee RMU-medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd. Er werd in dit eerste jaar 25 keer een beroep op hen gedaan.

RMU-bestuurder Peter Schalk kijkt positief op 2017 terug. „Niet alleen in economisch moeilijke tijden, maar ook nu het beter gaat, maken duizenden leden gebruik van onze dienstverlening. Was de werkloosheid in de crisis een groot probleem, nu is er juist een tekort aan opgeleide vakmensen. En als we kijken naar de ethische koers van Nederland blijft een christelijk geluid hard nodig op het terrein van zondagsrust en medisch-ethische onderwerpen.”

De RMU heeft 2017 afgesloten met een positief saldo van ruim 117.000 euro.

In aansluiting op de ledenvergadering hield de RMU een symposium over de toekomst van de vakbeweging. Hierbij werd afscheid genomen van coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Chris Baggerman, die sinds 1989 bij de organisatie heeft gewerkt. Baggerman (63) gaat met pensioen.