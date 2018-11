RMU-onderzoek: werkdruk in publieke sector grootste probleem

Werkdruk is het grootste probleem in de publieke sector. Meer dan de helft van de werknemers in de zorg, het onderwijs, bij politie en defensie ervaart sterk tot zeer sterk een bepaalde vorm van werkdruk.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek naar problemen in de publieke sector, uitgevoerd door de reformatorische vakorganisatie RMU onder haar leden. Op de tweede plaats staat bureaucratie of overbodige regels, als derde probleem noemen ondervraagden het personeelstekort.

Peter Schalk, Raad van Bestuur bij de RMU, spreekt van verontrustende resultaten. „Mijn grootste zorg is dat deze drie problemen elkaar versterken. We wisten al dat de publieke sector onder spanning staat, maar het blijkt nog veel sterker aanwezig te zijn dan we dachten. Het meest verontrustend is de werkdruk gekoppeld aan de vele vacatures. De sector is niet aantrekkelijk voor werkzoekenden.”

Volgens de RMU wankelt de hele samenleving als er geen goede oplossingen komen voor de problemen. Het kabinet zou zich daarom moeten inzetten voor meer handen aan het bed, extra mensen voor de klas en meer veiligheidspersoneel, stelt de RMU.

Voor het onderzoek werd de leden vier actuele problemen voorgelegd, met daarbij de vraag in welke mate deze worden ervaren. Het ontbreken van salarisperspectief is volgens de RMU-leden het minst grote probleem dat op dit moment in de publieke sector speelt.