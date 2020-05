RIVM onderzoekt verband veehouderij en corona

Er lijkt een verband te zijn tussen intensieve veehouderij en corona. Dat schreef het Algemeen Dagblad (AD) vrijdag.

In Oost-Brabant en Noord-Limburg ligt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen vanwege Covid-19 fors hoger dan in de rest van Nederland. De luchtkwaliteit is daar slechter omdat er veel intensieve veehouderij is. Minister Schouten heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar het mogelijke verband. Daarmee geeft ze gehoor aan de luide roep van lokale politici en burgemeesters.

Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde in Maastricht, zegt in het AD: „De concentraties fijnstof, stikstof en ammoniak, zijn precies in gebieden met veel besmettingen het hoogst. Dat zijn ook exact de gebieden waar het meeste vee zit. Op basis daarvan kun je niet meteen zeggen dat er een causaal verband is. Er is alle reden om dit te onderzoeken.”

Onderzoeker Lidwien Smit van de Universiteit Utrecht toonde eerder het verband aan tussen geitenhouderijen en een hoger aantal longontstekingen bij omwonenden. „De concentratie van coronaslachtoffers in Brabant is opvallend, maar ik vind het nog te vroeg om conclusies te trekken. We kennen deze ziekte nauwelijks. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Andere gebieden met veel luchtvervuiling, de regio Rotterdam en de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, worden veel minder hard getroffen. Daarom moeten we goed uitpluizen hoe dit kan. Maar frappant is het zeker.”