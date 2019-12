„RIVM geeft stikstofdata industrie vrij”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de gegevens over de uitstoot van schadelijke stoffen van bijna alle bedrijven vrijgeven.

Dat meldden de stichting Mesdag Zuivelfonds en stichting Stikstofclaim maandagavond verheugd. De voorzieningenrechter gaf onlangs de overheidsddienst die emissies meet, tot 1 januari de tijd om een besluit te nemen over het publiceren van onder andere stikstofdata. De stichtingen hadden op 13 december een kort geding aangespannen waarmee ze openbaarheid eisten.

Topman BAM: stikstofcrisis kan zich herhalen

Het RIVM kon maandagavond ten tijde van het ter perse gaan van het Reformatorisch Dagblad het nieuws nog niet bevestigen. Dinsdagmiddag komt de overheidsdienst met een officiële verklaring, aldus een woordvoerder.

De stichting Mesdag Zuivelfonds en stichting Stikstofclaim vinden het „scheef” dat niet alle gegevens van industriële bedrijven openbaar zijn, terwijl van boerenbedrijven tot in detail de gegevens van bijvoorbeeld stikstofuitstoot bekend zijn. Daardoor is volgens hen niet te controleren of de overheid naast de boerenbedrijven ook andere bedrijven voldoende in beeld heeft.

Tot nu toe zijn de emissiegegevens van zo’n 750 fabrieken bekend, stellen de stichtingen. Het totale aantal relevante industriële bedrijven ligt volgens hen echter tussen de 8.000 en 10.000. „Dit moet inzicht geven in het stikstofprobleem waar met name de agrarische sector de gevolgen van ondervindt”, aldus de stichtingen in een persbericht.

Van twee bedrijven maakt de rijksdienst naar verluidt de emissiegegevens niet publiekelijk bekend. Beide bedrijven zouden bezwaar hebben gemaakt tegen openbaarmaking vanwege privacy-redenen,

Beerput

Melkveehoudster Nynke Koopmans van stichting Stikstofclaim kondigde al eerder nieuwe protestacties van boeren aan, als het RIVM niet over de streep kwam. Ze is blij met het nieuws. „Boeren moeten al jaren alle cijfers bekend maken. Van de bedrijven in de industrie is de privacy opeens in het geding. Dat klopt niet. Ik denk dat er nu een beerput opengaat.”

Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de melkveehouderij, wil samen met de stichting Stikstofclaim duidelijkheid over alle meetgegevens waarop het toekomstige stikstofbeleid wordt gebaseerd.

Gedupeerd

Stikstofclaim wil schadevergoedingen eisen namens bedrijven die vinden dat ze gedupeerd zijn door het stikstofbeleid. Ruim 1800 veehouders hebben zich de afgelopen twee maanden gemeld als gedupeerde.

Onvrede over het overheidsbeleid bracht de afgelopen maanden duizenden boeren op de been. Op 16 oktober protesteerden agariërs op tractoren rondom het gebouw van het RIVM in Bilthoven en blokkeerden met hun voertuigen verschillende wegen. De metingen van het RIVM zouden onbetrouwbaar zijn, verweten ze de milieuonderzoekers.