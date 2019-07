„Riscio op fipronil in eiersector nog onveranderd groot”

De eiersector zit opgesloten in een aanbodgerichte markt waar vrijwel alles draait om de prijs. Daardoor zijn risico’s als fipronil zijn nog altijd onveranderd groot aanwezig.

Dat concludeert foodplatform Foodlog in een dinsdag uitgebracht rapport.

De vele partijen die een rol spelen in de eierketen zijn nauwelijks op de hoogte van elkaars bedrijfsprocessen. Elke schakel doet zijn eigen ding.

De rol van de boer is cruciaal, omdat op zijn erf alle wezenlijke processen bij elkaar komen. De boer is echter niet in staat om alle processen te bewaken en regie te voeren in de eierketen. De legpluimveehouder vertrouwt zijn leveranciers en gaat nat als zich daaronder onbetrouwbare partijen bevinden.

Opfokbedrijven, voerleveranciers, pakstations, pluimveehouders en slachtbedrijven zouden elkaar kunnen versterken door eigen Good Manufacturing Practices (GMP) in te stellen. Dit zijn richtlijnen voor een goede manier van produceren die in Europa bijvoorbeeld al binnen de farmaceutische industrie worden toegepast. Hierbij wordt het productieproces goed in de gaten gehouden. Consumenten weten door het GMP-certificaat dat de eieren veilig zijn om te eten.

Foodlog pleit ervoor om deze op een ketenvorming gebaseerde aanpak ook in de eiersector toe te passen. „Boeren, toeleveranciers en supermarkten kunnen elkaar versterken, maar moeten nog wel door het in de loop van decennia opgebouwde rollenspel heen breken”, zo zeggen de onderzoekers van Foodlog.

Na de fipronilcrisis brachten diverse commissies advies uit over maatregelen die nodig zijn om herhaling van vergelijkbare affaires te voorkomen. Foodlog concludeert dat deze maatregelen de risico’s niet zonder meer wegnemen, maar wel kostenverhogend zijn voor legpluimveehouders.

