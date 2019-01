Rijkste man op aarde kondigt scheiding aan

Amazon-topman Jeff Bezos, op papier de rijkste persoon op aarde, gaat scheiden. Hij en zijn vrouw MacKenzie Bezos kondigden in een gezamenlijke verklaring op Twitter aan een punt achter hun huwelijk te zetten.

Bezos is koploper in de lijst met miljardairs van persbureau Bloomberg. De Amazon-baas is goed voor een vermogen van 137,2 miljard dollar. Daarmee laat hij de nummer twee op de lijst, Microsoft-goeroe Bill Gates (92,5 miljard dollar), ruimschoots achter zich. Superbelegger Warren Buffett is met 80,7 miljard dollar de nummer drie op die lijst.

Jeff en MacKenzie Bezos waren 25 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten voor hedgefonds D.E. Shaw. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos Amazon op.