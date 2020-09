Rijksambtenaren krijgen meer loon en thuiswerkvergoeding

De 120.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging met 0,7 procent. Ook komt er een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto, zijn de vakbonden met de overheid overeengekomen. Verder worden de ambtenaren betrokken bij gesprekken over zogenoemd ‘hybride werken’, meldt vakbond CNV. Het betreft dan een mix van thuiswerken en naar kantoor komen.

De nieuwe cao loopt van 1 juli tot en met het einde van het jaar. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli. Behalve de loonsverhoging krijgen de ambtenaren ook een eenmalige vergoeding van 225 euro. Ook krijgen rijksambtenaren bij een aanvullend geboorteverlof van vijf weken de gehele periode hun volledige loon doorbetaald.

CNV betreurt dat er geen afspraken gemaakt zijn over een extra beloning voor ambtenaren die tijdens de coronacrisis veel extra werk hebben verzet. Wel is er een aanbeveling gekomen om die ambtenaren via een bestaande regeling een eenmalige beloning te geven.