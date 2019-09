Rijke Saudi’s worden verplicht geld te steken in beursgang Saudi Aramco

De staat Saudi-Arabië vraagt steenrijke Saudische families in te tekenen op de beursgang van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco. En dit is geen vrijblijvend verzoek.

De Financial Times meldde vrijdag dat het met acht betrokken personen in gesprek is geweest die de staatsdwang bevestigen. De miljarden dollars die zo in het oliebedrijf worden gepompt, moeten naar potentiële beleggers het nodige vertrouwen uitstralen.

Een typerend voorbeeld is dat van een van de kleinzonen van de stichter van Saudi-Arabië. Zijn vermogen van bijna 20 miljard dollar (18,1 miljard euro) is door de staat bevroren. Die geeft dit bedrag pas weer vrij zodra de prins tot een kapitaalinjectie is overgegaan. De staat ontkent de aantijgingen.

Vier grote zakenbanken, waaronder Morgan Stanley, gaan de komende maanden met de pet rond bij investeerders. Ze hopen op die manier twee biljoen dollar (1,81 biljoen euro) op te halen. Saudi-Arabië wil dit geld in diverse projecten steken. Zo wordt er gesproken van een toeristische hotspot aan de Rode Zee.