Rijke Russen houden het bij cash

Rijke Russen houden relatief veel van hun vermogen in contanten. Volgens een jaarlijks welvaartsrapport van Knight Frank LLP, een adviesbureau op het gebied van onroerend goed, houden Russische miljonairs gemiddeld 26 procent van hun vermogen in cash. Dat is ruim twee keer meer dan een vermogende Europeaan in doorsnee aan geld in huis heeft en bijna drie keer meer dan een rijke Amerikaan.

Volgens de onderzoekers wantrouwen Russen onder meer investeringen in financiële producten die banken aanbieden. Dit conservatievere gedrag komt onder meer voort uit de recente historie, waarbij Rusland met het nodige horten en stoten overging naar het kapitalisme. Russen zijn volgens kenners ook altijd beducht op een mogelijke crisis.

Veel van de Russen hebben verder liever dollars dan roebels in de portemonnee, zeker na de invoering van Amerikaanse sancties tegen Rusland. Die deden de waarde van de Russische munteenheid geen goed. De dollar wordt alom gezien als een veilige haven.