„Ricoh schrapt banen”

De Japanse producent van onder meer kantoorelektronica Ricoh wil in de komende maanden 4000 banen schrappen. Dat meldt de Japanse zakenkrant Nikkei donderdag.

Een groot deel van de banen verdwijnt via de verkoop van de logistieke tak in Japan. In totaal gaan in het thuisland volgens de krant 3000 banen verloren. De rest van de ontslagen valt in Europa, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar het verkleinen van het aantal managementposities.

Bij Ricoh werken in Nederland ruim 1300 werknemers, staat op de website van de onderneming. Het hoofdkantoor staat in Den Bosch. Een woordvoerder van Ricoh Nederland laat weten dat het bericht in de Japanse media niet door het bedrijf zelf is bevestigd.

Daar komt volgens de zegsman bij dat in Nederland begin 2017 al een grote reorganisatie is doorgevoerd. „Sinds juni 2017 schrijven we zwarte cijfers. We zijn juist aan het investeren om verder te groeien”.