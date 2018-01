Richemont mikt op groei online met Italianen

De Zwitserse maker van horloges en andere luxe-accessoires Richemont mikt op een groeiversnelling online. Daarvoor probeert het bedrijf de volledige controle te krijgen over de Italiaanse onlinewinkel in luxe-artikelen Yoox Net-a-Porter (YNAP). Nu al heeft Richemont circa de helft van YNAP in handen.

Richemont is bereid 2,7 miljard euro te betalen voor de stukken die het nog niet bezit. Dat betekent een premie van ruim een kwart op de slotkoers van YNAP op vrijdag. Overigens is het nog maar de vraag of aandeelhouders zullen instemmen met het bod. Volgens kenners zou internetreus Amazon azen op de stukken. Ook zouden bedrijven als Asos of Zalando met YNAP samen kunnen optrekken.

YNAP-topman Federico Marchetti is bereid zijn aandelenpakket aan Richemont over te doen. Hij wijst op de nodige investeringen in onder meer technologie, marketing en logistiek door de Zwitsers. De Italiaan bezit 5,7 procent van de aandelen.