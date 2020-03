Richard Doornbosch voorgedragen voor Centrale Bank Curaçao

De Nederlandse econoom Richard Doornbosch (1973) is voorgedragen als nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten door de Raad van Commissarissen van de bank. Die voordracht is overgenomen door de ministerraad van Curaçao en Sint Maarten, zo maakte de bank zaterdag bekend.

Doornbosch studeerde monetaire economie en bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2016 plaatsvervangend bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C.

Eind vorig jaar diende de interim-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Nederlandse econoom Bob Traa zijn ontslag in. Momenteel is de Curaçaose oud-minister van Financiën José Jardim interim-president. Als Doornbosch door de screening van de veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten komt, kan hij in juli worden benoemd.