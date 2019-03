Reumamiddel Galapagos door belangrijke test

Biotechnoloog Galapagos heeft een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib. Uit onderzoek bij reumapatiënten blijkt volgens Galapagos dat bepaalde doseringen filgotinib significant betere resultaten opleverden dan placebo’s en in bepaalde gevallen ook dan het concurrerende medicijn Humira. Ook is er meer bewijs dat het middel veilig zou zijn in gebruik.

De Nederlands-Belgische onderneming meldde in samenwerking met zijn onderzoekspartner Gilead dat de doelen in een belangrijke zogeheten fase 3-studie zijn behaald. „De beschikbare veiligheidsdata van de studies, die samen meer dan 2700 patiënten behelzen die filgotinib toegediend kregen, suggereren dat filgotinib potentieel een belangrijke mogelijkheid biedt om mensen met reuma te behandelen”, zei medisch directeur Walid Abi-Saab van het bedrijf.

De aandelen Galapagos bewogen de laatste tijd al flink in aanloop naar de uitkomsten van het onderzoek. Negatieve resultaten zouden een flinke klap voor het bedrijf zijn geweest. Filgotinib is een potentiële blockbuster en miljarden waard. Filgotinib is een geneesmiddel in onderzoek en is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Die processen kunnen nu van start gaan.