RET eist duurzame extra’s in energiecontract

Van de toekomstige energieleverancier van ov-bedrijf RET worden de nodige duurzame extra’s verlangd alvorens de Rotterdamse onderneming een contract ondertekent. Het bedrijf zette vrijdag de aanbesteding van een tienjarige overeenkomst in de markt. Wie met RET in zee wil zal onder meer zonnepanelen moeten leggen op RET-gebouwen. Ook wil de vervoerder dat de energieleverancier de nodige capaciteit aan groene stroom bijbouwt in Nederland.

De RET zegt zijn steentje te willen bijdragen aan de energietransitie. Onder het beoogde nieuwe tienjarige contract valt alle elektriciteit die het bedrijf gebruikt. De RET vindt dat de energieleverancier een capaciteit van zeker 120 miljoen kilowattuur per jaar moet bijbouwen. Dat is gelijk aan de behoefte van 40.000 huishoudens.

De RET geeft leveranciers een paar jaar de tijd om zonne- of windparken te bouwen. Vanaf 2024 wil het ov-bedrijf volledig draaien op de energie van de bij te bouwen capaciteit. Tot die tijd koopt het vervoersbedrijf duurzame elektriciteit in die voor 100 procent afkomstig is van bestaande wind of Nederlandse biomassa, met uitzondering van bijstook in kolencentrales.

Ook werkt de RET aan een uitstootvrije busvloot. Eind dit jaar gaan de eerste ‘zero-emissiebussen’ de weg op. De vloot moet in 2030 volledig uitstootvrij zijn, in lijn met kabinetsbeleid. Verder zet de RET in op de verduurzaming van het eigen wagenpark, energieneutraal en circulair bouwen en efficiënter omgaan met energie.