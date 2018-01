Resultaten Philips stellen beleggers teleur

De beurs in Amsterdam is dinsdag voor de tweede dag op rij met verlies de handel uitgegaan. Beleggers waren vooral niet te spreken over de kwartaalcijfers waar Philips mee kwam. Ook elders in Europa was de stemming op de beursvloeren bedrukt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent in de min op exact 561 punten. De MidKap leverde 1,3 procent in en sloot op 840,13 punten. De belangrijkste graadmeters op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tussen de 0,9 en 1,1 procent omlaag.

Philips was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 3,7 procent. Zowel de omzet als de winst van het zorgtechnologiebedrijf viel afgelopen kwartaal iets lager uit dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Volgens analisten van Goldman Sachs werden de resultaten enigszins overschaduwd door tegenvallende wisselkoerseffecten.